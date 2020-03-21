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Bakan Koca, vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı

Sağlık Bakanı Koca, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan halka evde kalmaları yönündeki uyarılarını yineledi.

AA | 21.03.2020 - 18:59..
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Türkiye'de 9 kişinin hayatını kaynetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok tedbir hayata geçiriliyor.

Bunlardan en önemlisi de "Evde Kal" çağrısı.

Günlerdir yetkililer tarafından yapılan tüm uyarılarına rağmen birçok vatandaş bugün, güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etti.

"EVDE KAL" UYARISINI YİNELEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Siyami Ersek Hastanesi’nde düzenlenen  koordinasyon toplantısından sonra, vatandaşlara evlerinde kalmaları yönündeki uyarılarını yineledi.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı

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