Bakan Koca, vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı

Türkiye'de 9 kişinin hayatını kaynetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok tedbir hayata geçiriliyor.

Bunlardan en önemlisi de "Evde Kal" çağrısı.

Günlerdir yetkililer tarafından yapılan tüm uyarılarına rağmen birçok vatandaş bugün, güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etti.

"EVDE KAL" UYARISINI YİNELEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Siyami Ersek Hastanesi’nde düzenlenen koordinasyon toplantısından sonra, vatandaşlara evlerinde kalmaları yönündeki uyarılarını yineledi.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.