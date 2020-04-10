Türkiye son yıllarda sağlık sektörü için büyük yatırımlar yaptı.

Yurdun dört bir yanına yayılan şehir hastanelerinin önemi, koronavirüsle mücadelenin başladığı dönemde bir kez daha ortaya çıktı.

Avrupa'nın önde gelen ülkeleri koronavirüs karşısında çaresiz kaldı. İtalya ve İspanya'da koronavirüs hastaları doluluk nedeniyle yerlerde yatırıldı, bahçelerde bekletildi.

Bakan Koca, yoğun bakım yatak doluluk oranlarını açıkladı VİDEO

Türkiye'de ise durum oldukça farklı.

TÜRKİYE'DE YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 36,3

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki doluluk oranlarına ilişkin son rakamları verdi.

Bakan Koca, "İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50,2. Şu an herhangi bir sorun yok. Türkiye'deki yatak doluluk oranımız ise yüzde 36,3" ifadelerini kullandı.

İtalya ve İspanya'daki durumu anlatan kareler