taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6919
Euro
7.3266
Altın
1686.95
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.254
Bitcoin
46001.68

Bakan Koca, yoğun bakım yatak doluluk oranlarını açıkladı

İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde hastalar bahçelerde bekletilirken Türkiye'de yatak doluluk oranları henüz yüzde 36 seviyelerinde.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Bakan Koca, yoğun bakım yatak doluluk oranlarını açıkladı

Türkiye son yıllarda sağlık sektörü için büyük yatırımlar yaptı.

Yurdun dört bir yanına yayılan şehir hastanelerinin önemi, koronavirüsle mücadelenin başladığı dönemde bir kez daha ortaya çıktı.

Avrupa'nın önde gelen ülkeleri koronavirüs karşısında çaresiz kaldı. İtalya ve İspanya'da koronavirüs hastaları doluluk nedeniyle yerlerde yatırıldı, bahçelerde bekletildi.

Bakan Koca, yoğun bakım yatak doluluk oranlarını açıkladı VİDEO

Türkiye'de ise durum oldukça farklı.

TÜRKİYE'DE YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 36,3

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki doluluk oranlarına ilişkin son rakamları verdi.

Bakan Koca, "İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50,2. Şu an herhangi bir sorun yok. Türkiye'deki yatak doluluk oranımız ise yüzde 36,3" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yoğun bakım yatak doluluk oranlarını açıkladı

İtalya ve İspanya'daki durumu anlatan kareler

Bakan Koca, yoğun bakım yatak doluluk oranlarını açıkladı

İlginizi Çekebilir
Koronavirüsten can kaybı 1006'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten can kaybının 98 kişi daha artarak 1006'ya yükseldiğini açıkladı.
Erdoğan'dan, Boris Johnson'a mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolladığı mektup ile, tıbbi yardım ulaştırılan İngiltere Başbakanı Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye'nin korona yardımında bulunduğu ülkeler
Koronadan dolayı zor zamanlar geçiren ülkelere yardım eli Türkiye'den geldi.
Bağcılar'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı
İlçedeki sekiz yürüyüş yolunun, koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
1020
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
373
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
232
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
272
Türkiye'nin korona yardımında bulunduğu ülkeler
Türkiye'nin korona yardımında bulunduğu ülkeler
453
Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi
Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi
322
Korona Türk hükümetinin sonu olur diyenlerle, dalga geçti
Korona Türk hükümetinin sonu olur diyenlerle, dalga geçti
357
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir