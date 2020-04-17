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Bakan Koca'dan erken tedavi için çağrı

Erken tedavi için geç kalmayın çağrısında bulunan Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık hizmetleri konusunda yeterli güce sahip olduğunu belirtti.

Haber Merkezi |
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Bakan Koca'dan erken tedavi için çağrı

Bakan Koca'dan erken tedavi için çağrı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası basının karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni verileri açıkladı.

Bakan Koca, vaka artış hızının azaldığını, salgının durağanlaşabileceğini belirtirken Türkiye'de hastalığın erkenden tedavi edilebileceğini söyledi.

BİZ İSPANYA-AMERİKA DEĞİLİZ

Türkiye'nin tedavide diğer ülkeler kıyasla daha iyi olduğunu belirten Bakan Koca, erken tedavi için de çağrıda bulundu. Koca yaptığı açıklamada "Size hizmet verecek güce, şartlara sahibiz. Tedavi için geç kalmayın. Geç kalmanız akciğer iltihabına sebep olabilir. Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale etme imkanlarımız gücümüz var. Teşhis konan birisiyle temasınız olmuşsa hiç vakit kaybetmeyin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Size hizmet verecek güce, şartlara sahibiz İZLE

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