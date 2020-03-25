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Okullara verilen ara uzatıldı

Evden eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıklandı.

AA | 25.03.2020 - 19:18..
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Okullara verilen ara uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim kurulu toplantısının ardından açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

Sağlık Bakanı Koca, okullara verilen aranın uzatılacağını belirderek "Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır.

Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor." ifadelerini kullandı.

OKULLARA VERİLEN ARA 30 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Bakan Koca'nın ardından söz alan Milli Eğitim Bakanı Selçuk da okullara verilen aranın 30 Nisan'a kadar uzatılacağını açıklayarak, "okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK..

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