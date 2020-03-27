Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, hangi ilde kaç vaka bulunduğunu, hangi illerde sayıların fazla olduğunu bildiklerini ve tedbirleri de buna göre aldıklarını söyledi.

"BÖLGEDEN BÖLGEYE GEÇİŞLERİ ÖNLEMEK İÇİN"

Koca, vaka sayılarının il il açıklanmadığı yönünde yoğun olarak eleştirilerin yapılmasına da açıklama getirdi.

Bakan Koca, bunun nedeninin, İtalya'daki gibi bölgesel geçişlere neden olmamak olduğunu açıkladı.

"İTALYA GİBİ OLMAMAK İÇİN..."

Bilindiği gibi İtalya'da, ilk vakaların açıklanmasının ardından, İtalyanlar virüs tespit edilen bölgelerden diğer bölgelere kaçarak virüsün tüm ülkeye yayılmasına neden olmuştu.

Koca konu hakkında "İtalya'daki gibi bölgeden bölgeye geçişler olacağını düşünerek il il vaka ve ölümleri açıklamadık." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan vakaların il il açıklanmamasına cevap VİDEO

3 MİLYON MASKE DAĞITILDI

Diğer yandan, sağlık personeline yeterli koruyucu ekipman verilmediği yönündeki eleştirilere de cevap veren Sağlık Bakanı, "N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı." şeklinde konuştu.