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Bakan Koca'ya, Soylu ile tartıştı iddiası soruldu

Sağlık Bakanı Koca, İçişleri Bakanı Soylu ile hiçbir probleminin olmadığını tek gündemlerinin koronavirüsle mücadele olduğunu söyledi.

AA |
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Bakan Koca'ya, Soylu ile tartıştı iddiası soruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışıp istifa kararı aldığı yönündeki iddialar soruldu.

Bakan Koca, bu soruya, "Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Biz şu dönemde, bütün kabine arkadaşlarımızla birlikte bu salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını olmayacağını söylemek istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Bakan Koca'ya, Soylu ile tartıştı iddiası soruldu VİDEO

Bakan Koca'ya, Soylu ile tartıştı iddiası soruldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Perşembe günü itibarıyla 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak." dedi.
Fahrettin Koca: Türkiye, aşı konusunda çalışıyor
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin aşı üzerinde çalıştığını dile getiren Sağlık Bakanı, "Aşıyla ilgili çok yoğun çalışma yapılıyor." dedi.
Türkiye'deki korona vakalarında son durum
Sağlık Bakanı Koca, son rakamları açıkladı. Buna göre, Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1403'e yükseldi.
Suudi Arabistan’dan gelen 344 kişi Malatya’da karantinada
Suudi Arabistan’da bulunan 344 Türk vatandaşı özel uçakla getirildikleri Malatya’da, KYK yurtlarında 14 günlük karantina altına alındı.
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