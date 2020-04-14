Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışıp istifa kararı aldığı yönündeki iddialar soruldu.

Bakan Koca, bu soruya, "Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Biz şu dönemde, bütün kabine arkadaşlarımızla birlikte bu salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını olmayacağını söylemek istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Bakan Koca'ya, Soylu ile tartıştı iddiası soruldu VİDEO