Bakan Kurum: Kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz

Bakan Kurum: Milletimizin desteğiyle, hızlı, yerinde dönüşüm ve gönüllülük esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz.

Bir yandan dönüşümü hızlandırırken diğer yandan da dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak '100 Bin Sosyal Konut' projemizde kura çekimlerine Koronavirüs tedbirlerimizi aksatmadan 28 Nisan'da yeniden başlıyoruz.

Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz."

AYRINTILAR GELECEK...