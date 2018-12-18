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Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

İmar Barışı'nı "çok büyük avantaj" olarak nitelendiren Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tüm otelleri için başvuruda bulundu.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 11:33..
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Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

İmar Barışı, Türkiye genelinde büyük bir fırsata dönüştü.

Yaklaşık 9 milyon kişi İmar Barışı sürecine başvurdu, devletin buradan elde ettiği gelir 7 milyar 511 milyon liraya çıktı.

İmar Barışı'ndan yararlananlardan biri de, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu.

TÜM OTELLERİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Tüm otelleri için başvuruda bulunan Bakan Ersoy; rakamların yüksek olmadığının, işletmelerin sadece yarım sezonluk kârı olduğu görüşünde.

"ÇOK BÜYÜK AVANTAJ NİYE KAÇIRAYIM"

İmar Barışı'nın, devletin yaptığı çok güzel bir jest olduğunu dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, "Çok büyük avantaj niye kaçırayım ki?" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

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