Bakan Murat Kurum paylaştı: Yeni Fikirtepe'de konut teslimleri başladı

İstanbul dönüşüyor...

İstanbul'da kentsel dönüşüm denilince akıllara gelen ilk bölgelerden biri Fikirtepe.

Uzun yıllar çözümsüz kalan projelerde vatandaşların mağdur olması üzerine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duruma el koydu.

EMLAK KONUT ÜSTLENDİ

Bakan Murat Kurum, tüm tarafların memnun olacağı bir şekilde durumun çözüme kavuşturulmasını istedi ve Emlak Konut özel bir çalışma başlattı.

Emlak Konut'un yüklenici olarak Fikirtepe'ye girmesi vatandaşların da yüzünü güldürdü.

FİKİRTEPE'DE TESLİMAT ZAMANI

Bu süreçte Türkiye'nin en zorlu kentsel dönüşüm süreçlerinden biri olan ve uzun yıllar tamamlanamayan Fikirtepe’de vatandaşın mağduriyetine devlet son verdi.

BAKAN KURUM PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’daki Yeni Fikirtepe Projesi’nde yeni etapların tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kurum, uzun yıllardır çözülemeyen Fikirtepe sorununu çözüme kavuşturduklarını belirterek, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümün daha tamamlandığını ifade etti.

"KANGRENE DÖNMÜŞTÜ, ÇÖZÜLEMEYENİ ÇÖZDÜK"

Yaklaşık 25 bin vatandaşın afetlere dirençli yeni konutlara yerleştirileceğini kaydeden Kurum, teslimatların bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Bakan Kurum paylaşımında, “Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük.” ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Yeni Fikirtepe Projesi kapsamında yalnızca konutların değil, eğitim, sağlık ve spor tesisleri ile camilerin de inşa edildiğini belirten Kurum, bölgeye ayrıca bir millet bahçesinin de kazandırıldığını söyledi.

Kurum, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’mız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe’de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz. Eğitim, sağlık ve spor tesisleri, camilerin yanında 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun." dedi.

HAK SAHİPLERİNİ İLGİLENDİREN DETAY

Teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte tüm hak sahipleri gayrimenkul bilgilerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı web sitesi https://kdb.gov.tr/ üzerinden erişebilecek.

Anahtar teslimleriyle ilgili süreci vatandaşlar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütebilecek.