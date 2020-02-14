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Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket

Mustafa Varank'ın paylaştığı videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Her şeyi ithal eder noktaya geldik" sözlerine de gönderme yapıldı.

AA & Ensonhaber | 14.02.2020 - 11:40..
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Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaşan sanayi üretimine ilişkin video paylaştı.

"DERDİMİZ MEMLEKET"

Varank'ın, Twitter üzerinden #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle paylaştığı "Derdimiz memleket!" başlıklı videoda sanayi üretimi alanındaki çalışmalar ve Bakan Varank’ın çeşitli fabrika ziyaretlerinden görüntüler yer aldı.

"HER ŞEYİ İTHAL EDER NOKTAYA GELDİK"

Videoda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fabrikaları sattık, her şeyi ithal eder noktaya geldik" ifadelerine yer verildi.,

"NE DİYOR BU YA"

CHP Lideri'nin bu sözlerinin ardından Bakan Mustafa Varank'ın Meclis'te yaptığı konuşmada "Ne diyor bu ya" ifadeleri geldi.

Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket

Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket VİDEO

Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket

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