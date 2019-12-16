taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8439
Euro
6.505
Altın
1475.03
Borsa
110745.99
Gram Altın
277.374
Bitcoin
41471.19

Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Sudan'dan at, eşek eti ithal etmediğini söyledi.

İHA | 16.12.2019 - 11:54..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi

Son günlerde Türkiye'nin Sudan'dan 500 ton at, eşek, katır eti ile 500 ton at, eşek, katır sakatatı ithalatına dair gümrük vergisi uygulanmamasına dair anlaşma imzalandığı haberleri çıktı.

Konu at eti, eşek eti olunca kamuoyu da bu duruma tepki gösterdi, üretilen et ürünlerinin içine 'at, eşek eti karıştırılacak' iddiaları seslendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün bakanlığın bütçe görüşmeleri için sabah saatlerinde TBMM'ye gitti.

"YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"

Meclis'e giriş öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, bu ithalatların sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Bu konular teknik. Bu konularla ilgili gerekli bilgiye sahip olmadan arkadaşlarımız yorumlar yapıyorlar. Ben bunları doğru bulmuyorum. At eti meselesi şudur: 'GTİP Kodu' denilen yurt dışında da 'HS Kodu' denilen genel tarif vardır, her ürün grubuyla ilgili. Bunlar at etini de eşek etini de dana etini de diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'nin ithal ettiği etler arasında; at eti de eşek eti de domuz eti de yoktur." cevabını verdi. "Yani öyle bir ithal et yok?" sorusuna ise "Böyle bir talep var mı ki?" dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi

Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi

135
Hırvatistan'da buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi

Hırvatistan'da buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi

81
Sergen Yalçın: Dolmabahçe'yi özlüyorum

Sergen Yalçın: Dolmabahçe'yi özlüyorum

47
Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi

Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi

153
Fatih'te kimliği belirsiz kişi, bir kadını taciz etti

Fatih'te kimliği belirsiz kişi, bir kadını taciz etti

38
Keremcem, İranlı aşkıyla yeni yıla girecek

Keremcem, İranlı aşkıyla yeni yıla girecek

17
Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Camilerde kilise düzeni devam ediyor

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir