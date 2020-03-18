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Bakan Pakdemirli: Temel gıda üretiminde sıkıntı yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu bildirdi.

AA | 18.03.2020 - 11:22..
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesiyle ülke genelinde alınan tedbirlerin bir ileri aşamaya taşındığını aktardı.

"TEDBİRLER, HAFTALAR ÖNCESİNDEN ALINDI"

Bakanlığının, Ticaret ve Sağlık bakanlıkları ile koordineli şekilde gerekli tüm önlemleri aldığına işaret eden Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dünyada koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı tarihten itibaren olası senaryolar üzerinde çalışarak gerekli tedbirleri haftalar öncesinden almaya başladık. Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şu an için bir sıkıntı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir olumsuz durum beklenmemektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli: Temel gıda üretiminde sıkıntı yok

"ÜRETİM YÖNÜYLE SIKINTI GÖRÜLMÜYOR"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu vurgulayan Pakdemirli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"TMO, hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edecek. Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimekler toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla tüketebilmesini teminen ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satılmaktadır. TMO iş yerlerine erişim imkanı olmayan tüketicilerimiz ise 'https://www.epttavm.com' online satış sistemi üzerinden ürünleri temin edebilmektedir. Bunun yanında kısa süre sonra hasat sezonu başlayacak olup mevsim koşulları dikkate alındığına üretim yönüyle bir sıkıntı görülmemektedir. İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup piyasaların sağlıklı işleyişi ve ihtiyaçlarına yönelik alınan her türlü tedbir halkımızla paylaşılacaktır."

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