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Bakan Selçuk'tan Ogün Sanlısoy'a: Sorunları çözelim

Ünlü şarkıcı Ogün Sanlısoy, otizmli olan çocuğu Ozan Barış'ın zorunlu eğitim sisteminden muaf tutulmasıyla ilgili bakanlığa çağrıda bulundu. Bakan Ziya Selçuk, Sanlısoy'un talebini dikkate aldı.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 11:26..
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Bakan Selçuk'tan Ogün Sanlısoy'a: Sorunları çözelim

Şarkıcı Ogün Sanlısoy, otizmli olan oğlu Ozan'ın zorunlu eğitim sisteminin dışında tutulmasıyla ilgili sosyal medyada yaptığı çağrı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından destek gördü.

"SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZELİM"

Bakan Ziya Selçuk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ogün Sanlısoy'a, "En kısa zamanda görüşelim, sorunları birlikte çözelim, Ozan Barış'a selamlar" dedi.

Bakan Selçuk'tan Ogün Sanlısoy'a: Sorunları çözelim

"YILLARDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

Ogün Sanlısoy, "Oğlumuz Ozan Barış okulda iyi bir eğitim alsın diye yıllardır yaptığımız mücadeleden vazgeçmiyoruz. Otizmli çocukların eğitim sorunları, çocukların ve ailelerin durumu inanın bildiğinizin çok ötesinde" diye konuştu.

ZİYA SELÇUK'TAN YARDIM İSTEDİ

Yaptığı paylaşıma Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u da etiketleyen Sanlısoy, sosyal hesabından Bakan Ziya Selçuk'a çağrıda bulundu.

Bakan Selçuk'tan Ogün Sanlısoy'a: Sorunları çözelim

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