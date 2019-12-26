taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9368
Euro
6.5911
Altın
1508.71
Borsa
113790.38
Gram Altın
287.999
Bitcoin
42963.73

Asgari ücrette Türkiye ile AB karşılaştırması

Bakan Selçuk, alım gücüne bakıldığı zaman Türkiye'nin birçok AB üyesinin önünde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 17:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Asgari ücrette Türkiye ile AB karşılaştırması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün 2020  asgari ücreti açıklamak için kameralar karşısına geçti ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk, asgari ücreti açıklamadan önce Türkiye'de son yıllarda asgari ücretin nereden nereye geldiğini anlattı.

"2019 YILINDA 10. SIRAYA YÜKSELDİK"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında net 184 lira olan asgari ücret, 2019 yılında net 2020 liraya yükseltmiş olduk. Böylelikle son 17 yılda asgari ücrette nominal olarak yaklaşık 10 kat artış sağlamıştık. Yine AB ülkeleriyle kıyasladığımızda da satın alma gücü paritesine göre; 2002'de 15. sıradayken 2019 yılında 10. sıraya kadar yükselmiş durumdayız." dedi.

Bakan Selçuk, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi olduğunu geçtiğimiz toplantıda da söylemişti.

TÜRKİYE'NİN GERİDE BIRAKTIĞI ÜLKELER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin; Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görmekteyiz. Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB'ye üye ülkeler arasında 2002 başında 15. sırada 2017 ve 2018 yıllarında 18. sıradayken bu yıl ülkemiz 10. sıraya yükselmiş durumda." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Selçuk: Asgari ücrette Avrupa'dan iyiyiz VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

720
Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

157
Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

312
FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

113
Yerli otomobilde geri sayım

Yerli otomobilde geri sayım

525
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

1465
Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

281
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir