Asgari ücrette Türkiye ile AB karşılaştırması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün 2020 asgari ücreti açıklamak için kameralar karşısına geçti ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk, asgari ücreti açıklamadan önce Türkiye'de son yıllarda asgari ücretin nereden nereye geldiğini anlattı.

"2019 YILINDA 10. SIRAYA YÜKSELDİK"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında net 184 lira olan asgari ücret, 2019 yılında net 2020 liraya yükseltmiş olduk. Böylelikle son 17 yılda asgari ücrette nominal olarak yaklaşık 10 kat artış sağlamıştık. Yine AB ülkeleriyle kıyasladığımızda da satın alma gücü paritesine göre; 2002'de 15. sıradayken 2019 yılında 10. sıraya kadar yükselmiş durumdayız." dedi.

Bakan Selçuk, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi olduğunu geçtiğimiz toplantıda da söylemişti.

TÜRKİYE'NİN GERİDE BIRAKTIĞI ÜLKELER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin; Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görmekteyiz. Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB'ye üye ülkeler arasında 2002 başında 15. sırada 2017 ve 2018 yıllarında 18. sıradayken bu yıl ülkemiz 10. sıraya yükselmiş durumda." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Selçuk: Asgari ücrette Avrupa'dan iyiyiz VİDEO