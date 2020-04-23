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Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarını, bir günlüğüne çocuklara bıraktı.

AA |
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Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleneği haline gelen, ancak bu yıl salgın nedeniyle çocuklara koltuğunu devredemeyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından, çizgi karakter çocukların makam koltuğuna oturduğu fotoğraf paylaşıldı.

KOLTUĞA OTURMA GELENEĞİ, BU BAYRAM YERİNİ SOSYAL MEDYAYA BIRAKTI

Fotoğrafa düşülen notta çocuklar, "Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hepimize iyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

ÇOCUKLARA, ZİYA ÖĞRETMENLERİNDEN CEVAP GECİKMEDİ

Bakan Selçuk da bu paylaşım üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal hesabı üzerinden, "Hoşgeldiniz çocuklar, bayramımız kutlu olsun. Çok güzel bayramlar görün. Ziya Öğretmeniniz..." yorumunu yaptı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

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