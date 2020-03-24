Bakan Selçuk'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tatil sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin bir video paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmede ise gündemdeki konu, okullara uygulanan tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı oldu.

OKUL TATİLİ UZATILACAK MI

Bakan Selçuk, "Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olup olmayacağı konusunda müsadeniz olursa Bilim Kurulu ile görüşüp bu tatili uzatmak isteriz. Sizin talimatınız ne olur?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu kararına uyacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nun dediğine uyalım VİDEO