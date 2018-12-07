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Bakan Selçuk'tan kayıt parası açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mevzuat hükümlerine göre kayıt sırasında velilerden hiçbir şekilde bağış ve kayıt parası talep edilmesi mümkün değildir" dedi.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 14:05..
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, mevzuat hükümlerine göre, kayıt sırasında velilerden hiçbir şekilde bağış ve kayıt parası talep edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu hükümlere aykırı hareket ettikleri yönünde Bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikayetler konusunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

SORU ÖNERGESİNİ YANITLADI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine yazılı yanıt veren Bakan Selçuk, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtların, temmuzun ilk iş gününde ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapıldığını anımsattı.

Bakan Selçuk'tan kayıt parası açıklaması

"ZORLA KAYIT PARASI ALINAMAZ"

Bakan Ziya Selçuk; kayıt sırasında vatandaşlardan hiçbir suretle kayıt parası, bağış ve benzeri adlar altında zorla para toplanamayacağı, zorla bağış alınamayacağı ve öğrencilerin eğitim hakkının engellenemeyeceğinin, Anayasa'nın 42. maddesi ile Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 16. maddesinde yer aldığını kaydetti.

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