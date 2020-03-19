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Bakan Soylu: Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Soylu, vatandaşları bu iddialara inanmamaları doğrultusunda uyardı.

AA | 19.03.2020 - 19:20..
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Bakan Soylu: Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından, sıkı tedbirler alınıyor.

Yöneticilerin salgının daha fazla yayılmaması için aldıkları önlemlere karşı, sosyal medyada halkı galeyana getirmek için asılsız paylaşımlar yapılıyor.

En çok paylaşılan iddia ise sokağa çıkma yasağının getirileceği yönünde.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

"İNFİAL YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.

Bakan Soylu: Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar

64 KİŞİ GÖZALTINDA

11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

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