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Bakan Soylu: Zorunlu yardım diye bir şey olamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Dayanışma Kampanyası için 'Emniyet içerisinde yardım tarifesi belirlendi' iddialarına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

DHA |
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Bakan Soylu: Zorunlu yardım diye bir şey olamaz

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında polislerden zorunlu yardım toplandığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

"ZORUNLU YARDIM DİYE BİR ŞEY OLAMAZ"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polis zaten bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışıyor, her dönem fedakarlık yapıyor.  Zorunlu yardım diye bir şey olamaz. Bir ilimizde kendi aralarında yardım duygusuyla yazıya döktükleri bir şey. Onun da doğru bir uygulama olmadığını söyledim zaten" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu: Zorunlu yardım diye bir şey olamaz -1

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