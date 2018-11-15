taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3725
Euro
6.0859
Altın
1213.45
Borsa
93296.84
Gram Altın
209.394

Bakan Soylu'dan HDP'li vekile: Hangi işgalden bahsediyorsun

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

AA | 15.11.2018 - 17:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bakan Soylu'dan HDP'li vekile: Hangi işgalden bahsediyorsun

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı  kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Görüşmeler sırasında, HDP'li milletvekilleriyle AK Partili  milletvekilleri arasında zaman zaman karşılıklı laf atmalar yaşandı.

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın konuşmasında, Afrin ile ilgili  "işgal" kelimesini kullanmasına İçişleri Bakan Soylu tepki gösterdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMAYIN"

Daha önceki konuşmalar sırasında da "muhalifleri öldürdünüz" denildiğini anımsatan Soylu, "Böyle bir ifade kullanamazsınız. Terör örgütünün  sözcülüğünü yapmayın burada." dedi.

HDP'li Günay, Soylu'ya, "Bana parmak sallama, tehdit mi ediyorsun beni? Ben yasamayım. Neyi nasıl söyleyeceğimizi bilecek durumdayız." karşılığını  verdi.

Bakan Soylu'dan HDP'li vekile: Hangi işgalden bahsediyorsun VİDEO

"PROVOKATÖR OLARAK GELMİŞSİN"

Soylu'nun da "Buraya provokatör olarak gelmişsin." dediği Günay, "Bana  bunu söyleyemezsin" diye konuştu.

KARAYILAN'IN YAPTIKLARINI HATIRLATTI

Soylu, "Şehit veren, gazileri olan bir İçişleri Bakanı olarak söylerim. Bu ülkenin bir ferdi olarak derim. Millete saygılı olun. 'Muhalifleri öldürdünüz, işgal' diyeceksiniz... Neyin işgaliymiş? Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi işgalden bahsediyorsunuz? 14 yaşındaki çocuklara Karayılan'ın nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin. Öldürülen öğretmenlerden,  işçilerden bahsedin. Gelip bakan buraya oturacak, istediğinizi söyleyeceksiniz.  Elimiz kolumuz bağlı mı geldik?" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

268
Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

193
İngiltere'de Brexit kararı bakanları istifaya götürdü

İngiltere'de Brexit kararı bakanları istifaya götürdü

128
İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

74
AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

26
Kaşıkçı cinayetindeki isimler için idam istendi

Kaşıkçı cinayetindeki isimler için idam istendi

80
Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM