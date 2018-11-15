TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Görüşmeler sırasında, HDP'li milletvekilleriyle AK Partili milletvekilleri arasında zaman zaman karşılıklı laf atmalar yaşandı.

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın konuşmasında, Afrin ile ilgili "işgal" kelimesini kullanmasına İçişleri Bakan Soylu tepki gösterdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMAYIN"

Daha önceki konuşmalar sırasında da "muhalifleri öldürdünüz" denildiğini anımsatan Soylu, "Böyle bir ifade kullanamazsınız. Terör örgütünün sözcülüğünü yapmayın burada." dedi.



HDP'li Günay, Soylu'ya, "Bana parmak sallama, tehdit mi ediyorsun beni? Ben yasamayım. Neyi nasıl söyleyeceğimizi bilecek durumdayız." karşılığını verdi.

Bakan Soylu'dan HDP'li vekile: Hangi işgalden bahsediyorsun VİDEO

"PROVOKATÖR OLARAK GELMİŞSİN"

Soylu'nun da "Buraya provokatör olarak gelmişsin." dediği Günay, "Bana bunu söyleyemezsin" diye konuştu.

KARAYILAN'IN YAPTIKLARINI HATIRLATTI

Soylu, "Şehit veren, gazileri olan bir İçişleri Bakanı olarak söylerim. Bu ülkenin bir ferdi olarak derim. Millete saygılı olun. 'Muhalifleri öldürdünüz, işgal' diyeceksiniz... Neyin işgaliymiş? Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi işgalden bahsediyorsunuz? 14 yaşındaki çocuklara Karayılan'ın nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin. Öldürülen öğretmenlerden, işçilerden bahsedin. Gelip bakan buraya oturacak, istediğinizi söyleyeceksiniz. Elimiz kolumuz bağlı mı geldik?" dedi.