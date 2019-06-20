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Bakan Soylu'dan Suriyeliler değerlendirmesi

Son günlerde sıkça tartışılan Suriyeliler hakkında, Süleyman Soylu Suriyelilerin ekonomiye katkısına değindi.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 09:48..
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Bakan Soylu'dan Suriyeliler değerlendirmesi

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, 8 yıldır bizimle birlikte. Zaman zaman gündemin ilk maddesi olan Suriyeliler konusunda devlet kanadından da hamleler geliyor.

"BUNLAR BİZİM KARDEŞLERİMİZ"

Dün akşam Habertürk TV'de Veyis Ateş'in konuğu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin gelmemesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek; "Niye doğuda sınırımıza duvarlar yaptık. Çok önemli teknolojik avantajlarla dolu sınırlarımızı donatmaya çalışıyoruz? 2027 sonu itibarıyla bütün deniz sınırlarımızı radarlarla donatıyoruz. Aynı zamanda biz bu toplulukları kırmamalıyız. Gelmemesini temin edecek yöntem bulmalıyız. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Şu soruyu soruyorum kendimi: Bu adamları sınırdışı ediyoruz, bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunlar yarın Türkiye ile ilgili kötü bir algı oluşturacaklar. Aslında bu bir tezgâh. Ben bunu yapmazsam oradan akım sürekli devam edecek." dedi.

Bakan Soylu'dan Suriyeliler değerlendirmesi

"AĞIR İŞLERDE ONLARDAN İSTİFADE EDİYORUZ"

Başka ülkelerden gelenlerin Türk ekonomisine katkısından da bahseden Soylu; "Bugün Suriyelilerin, Afganlıların Türk ekonomisine katkısı var. Çok ağır işlerde Türkiye onlardan istifade ediyor. İstanbul'a söylüyoruz. 6 ay bize süre verin. Herkes bizim kurallarımıza uyacak." diye konuştu.

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