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Bakan Süleyman Soylu Antalya'da konuştu

İçişleri Bakanı Soylu, küçük yaştaki çocukların dağa çıkmaması için büyük bir kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 15:02..
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Bakan Süleyman Soylu Antalya'da konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu Açılışında kameralar karşısına geçti.

Burada gündemi değerlendiren Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi.

"ALLAHIMIZA VE MİLLETİMİZE SÖZÜMÜZDÜR"

Süleyman Soylu, "Allahımıza da milletimize de sözümüzdür; 10 yaşındaki kız çocuklarının dağa çıkmasını eğer engelleyemezsek, Allah bize aldığımız her nefesi haram etsin.

DAĞDAKİ TERÖRİST DE MECLİS'TE KRAVAT TAKAN DA...

12-13 yaşındaki çocukları, Cemil Bayık'a, Murat Karayılan'a sunan o zihniyeti, yerle bir etmezsek biz namerdiz." diye konuştu.

Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı VİDEO


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