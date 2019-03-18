Bakan Varank: Bu proje ile dağ taş fıstık ağacı oldu

Bakan Varank, Siirt’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında fıstık işleme tesisinde incelemelerde bulundu. Tesis hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Varank, şunları söyledi:

DİCLE KALKINMA AJANSI YÜRÜTÜYOR

Burası Avrupa’nın birinci, dünyanın üçüncü büyük entegre fıstık işleme tesisi. Bu fabrikanın kurulumunda Avrupa Birliği fonları ile birlikte bakanlığımızın katkıları oldu. Bu güzel ve örnek projeyi kalkınma ajansımız yürüttü. Burada üretilen fıstıklar hem ülkemizde hem de dünyanın her tarafında tüketilmekte. Tam faaliyete geçtiği zaman 100 kişilik istihdam sağlamış olacağız.

TEPELER FISTIK AĞACIYLA DOLU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri bakanlığımız uhdesine geçti. Şehrimizde yürüttüğümüz bir projemiz var. Biz buradaki vatandaşlarımıza fıstık fidanlarını veriyoruz. Damlama sulama imkanlarını veriyoruz, çitlerini veriyoruz. Vatandaşlarımız fıstık ağaçlarını yetiştirerek, ürünlerini satabiliyorlar. Şehrimizin, ülkemizin ekonomisi kalkındırmak için güzel bir proje. Çok güzel neticeler elde ettik. Fabrikanın etrafındaki tepeler fıstık ağaçlarıyla dolu. Dağ taş fıstık ağacı oldu. Projemiz göçün önlenmesi ve istihdama sağladığı katkı açısından oldukça etkili olacak.

10 MİLYON EURO

Bu tesis AB fonlarıyla beraber, bakanlığımızın yürüttüğü bir proje ile hayata geçirildi. 10 milyon euroluk bir yatırım söz konusu. Kalkınma ajansları, bu tesisin projesinin yürütücüsü. Şu anda il özel idaresine bağlı bir anonim şirket kuruldu. Bu şirket, tesisin işletmesini yapıyor.

HEDEF RUSYA VE AVRUPA

Siirt ziyareti sırasında ildeki yatırımların açılış ve imza törenine katılan Varak, “Siirt fıstığını dünya markası haline getirmek için 10 milyon euroluk yatırım yaptık; Avrupa’nın birinci ve dünyanın üçüncü büyük Fıstık İşleme Tesisini şehrimize kazandırdık. İhracat için Rusya ve Avrupa'dan bir dizi ülkeyle anlaşmalar yapıldığını arkadaşlarımızdan öğrendim. Hayırlı olsun.” dedi.

REKABET EDEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK

2007-2013 yıllarını kapsayan Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA projelerinden biri olan “Fıstık İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısı Projesi”nin amacı, Siirt’te ortak paketleme tesisi kurulması ile ildeki yerel fıstık işleyicileri ve üreticilerinin kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin iyileştirilerek fıstık sektörünün rekabet edebilirliğinin arttırılması olarak belirlendi.

43 MİLYON TL’YE MAL OLDU

Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilen tesis, Siirt Organize Sanayi Bölgesinde 12 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 35 bin metrekare alandan oluşuyor. 43 milyon liraya mal olan tesisin, tam kapasiteyle üretime geçtiğinde 50 bin ton üretim yapması hedefleniyor.