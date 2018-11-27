Bakan Varank'tan işletmelere müjde

KOSGEB tarafından başlatılan Kobi Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) sonuçlandı. KOSGEB desteklerinde “teknolojik dönüşüm” yaşandı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapan KOBİ’lere destek yağdı.

1.5 MİLYAR TL'LİK PROJE YATIRIM HACMİ HEDEFLENİYOR

KOSGEB desteklerinde yüksek teknoloji üretilmesine yönelik bir dönüşüm yaşanacağını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “KOBİGEL Programı sayesinde 2 bin 545 işletmeye 734 milyon TL’lik kaynak sağlanacak. Bu destekle 1.5 milyar TL’lik proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor. KOSGEB destekleri, yakında ilan edeceğimiz Uçtan Uca Yerlileşme Programı çerçevesinde cari açığı azaltacak yüksek teknolojili stratejik ürünlerin geliştirilmesi için daha etkin kullanılacak.” ifadelerini kullandı.

YENİ YOL HARİTASI

Bakan Varank, KOSGEB’in “Teknoloji Tabanlı ve Katma Değer Üreten KOBİ’leri destekleyerek Uluslararası Rekabetin Aktörleri Haline Getirmek” vizyonu ile faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi. Varank, bu çerçevede, KOSGEB’in yeni bir yol haritası belirlediğini aktararak, "10 maddelik bu yol haritasında bir vizyon değişikliği yaparak, teknoloji tabanlı işletmelere ağırlık verdik."dedi.

TEMA: İLLERDE REKABET

Yol haritasında yer alan "Bölgesel, Sektörel ve İşletmeye Özgü Destek Modeli Tasarlanması ve Uygulanması" bağlamında KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmelerin projelerini desteklediğini belirten Varank, "KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programının 2018 yılındaki uygulamasında her ilin kendi imalat sanayi potansiyelini dikkate alan bir yaklaşım benimsendi. Programın 2018 yılı proje teklif çağrısının teması, ‘İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi’ olarak belirlendi." açıklamasında bulundu.

BİR MİLYON TL'YE VARAN DESTEK

Program için 4 bin 512 proje başvurusu alındığının altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"Değerlendirmeler sonucunda 2 bin 545 işletme destek almaya hak kazandı. Baraj puanını geçen tüm işletmelerin destek kapsamına alınabilmesi için program bütçesi 734,2 Milyon TL’ye yükseltildi. Proje başına destek üst limiti; 300 Bin TL geri ödemesiz, 700 Bin TL geri ödemeli olmak üzere toplam 1 Milyon TL olarak belirlendi. KOSGEB, ayrıca uygun göreceği gider üzerinden hesaplanacak yüzde 30’luk bir tutarı, teminat karşılığı olarak “erken ödeme” adı altında, harcama yapılmadan önce ödeyebilecek."

İŞLETMELERE KUR DESTEĞİ

Varank, proje başvuruları Ağustos ayındaki ani döviz kuru yükselişinden önce alınmış olduğu için projeleri yürütecek olan işletmelerin olası mağduriyetleri de düşünüldüğünü kaydederek, "Projelerdeki yerli malı belgeli makine, teçhizat ve donanımlar için kurulların uygun bulduğu tutarlar yüzde 25, diğer makine, teçhizat ve donanımlarının tutarlarının yüzde 10 arttırılması kararlaştırıldı. Bunun için proje sahiplerinin projelerinde revizyon talep etmesi ve kurulların bu talepleri görüşmesine gerek olmayacak." ifadelerini kullandı.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Destek almaya hak kazanan 2 bin 545 işletmeye bakıldığında İlk sırada İstanbul (297) yer aldığını kaydeden Varank, "İstanbul’u, Ankara (198), İzmir (193), Konya (165), Bursa (159) Kayseri (143), Kocaeli (100) izliyor. Denizli’de 73, Adana’da 54, Samsun’da 50 projenin desteklenmesi kararı alındı." dedi.

AĞIRLIK MAKİNE-TEÇHİZAT GİDERLERİNDE

Varank, şunları kaydetti: “Desteğin yüzde 82’si (602 Milyon TL) proje sahiplerinin makine - teçhizat giderleri, yüzde 11’i (80,8 Milyon TL) personel giderleri, kalan yüzde 7’si (51,4 Milyon TL) de yazılım ve hizmet alımı giderleri için kullandırılacak.”

KOBİGEL başvuru sonuçları https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kgelsonuclistesi adresinden öğrenilebilecek.