Bakan Yaşar Güler, Selimiye Camii’nde bayram namazı kıldı

Kurban Bayramı programı kapsamında Edirne’ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın erken saatlerinde Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” olarak nitelendirdiği Selimiye Camii’ne geçti. Bayram namazı için camiyi dolduran vatandaşlar, tarihi atmosferde ibadetlerini yerine getirdi.

Namazın ardından cami içerisinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Güler, cemaatle tek tek bayramlaştı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Güler, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı.

KOMUTA KADEMESİ DE EŞLİK ETTİ

Bayram programında Bakan Güler’i Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey komutanları da yalnız bırakmadı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da Selimiye Camii’nde bayram namazına katıldı.

Namaz sonrası komutanlar da vatandaşlarla bayramlaşarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Selimiye Camii çevresinde bayram sabahı yoğunluk yaşanırken, çok sayıda vatandaş Bakan Güler ile fotoğraf çektirdi. Bayramlaşma sırasında sıcak ve samimi görüntüler oluştu.

Edirne’deki bayram programı kapsamında tarihi cami çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların bayram ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirdiği görüldü.

SELİMİYE CAMİİ BAYRAM SABAHINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Selimiye Camii, bayram sabahında yine binlerce kişiyi ağırladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan tarihi cami, manevi atmosferi ve mimari ihtişamıyla vatandaşların buluşma noktası oldu.

Bayram namazının ardından vatandaşlar cami avlusunda bir araya gelerek bayramlaştı, dualar edildi.