Bakan Yumaklı: Türkiye süs bitkilerinde küresel rekabette güç kazandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin süs bitkiciliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirterek, üretim kapasitesi ve bilgi birikimiyle Avrupa’daki rakipleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaştığını söyledi. Yalova’da bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesindeki geofit bahçesini ziyaret eden Bakan Yumaklı, hem sektörün gelişimini değerlendirdi hem de Türkiye’nin biyolojik zenginliğine dikkat çekti.

YALOVA’DA “ÇİÇEK KENTİ” MESAJI

Anneler Günü öncesi Yalova’da bulunan Bakan Yumaklı, geofit bahçesinde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin çiçekçilik alanında son dönemde önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Yumaklı, süs bitkiciliğinin ekonomik katkısının her geçen yıl arttığını kaydetti:

“Son dönemde yılda 2 milyar adet süs bitkisi üretiyoruz. Bu üretimden yaklaşık 140 milyon dolarlık gelir elde ediyoruz. Türkiye artık bu alanda sadece üretici değil, aynı zamanda uluslararası rekabette söz sahibi bir ülke konumuna geldi.”

SEKTÖR 600 BİNE YAKIN İSTİHDAM SAĞLIYOR

Süs bitkiciliğinin yalnızca ekonomik değil sosyal açıdan da önemli bir alan olduğunu belirten Yumaklı, sektörün geniş bir istihdam ağı oluşturduğunu söyledi.

Doğrudan yaklaşık 100 bin kişinin sektörde çalıştığını ifade eden Yumaklı, dolaylı istihdamla birlikte bu rakamın 500 bini geçtiğini dile getirerek, “Bu sektör özellikle emek yoğun yapısıyla son derece kıymetli bir alan.” diye konuştu.

“YALOVA TÜRKİYE’YE ÇİÇEKÇİLİĞİ ÖĞRETTİ”

Türkiye’de süs bitkiciliğinin gelişiminde Yalova’nın özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, kentin sektörde öncü rol üstlendiğini söyledi.

“Yalova, süs bitkiciliğini Türkiye’ye öğreten şehirlerden biri” diyen Yumaklı, bugün farklı şehirlerin de sektörde büyüme göstermesinin Türkiye adına sevindirici olduğunu belirtti.

Özellikle orkide üretiminde Yalova’nın öne çıktığını kaydeden Yumaklı, “Türkiye’de üretilen orkidenin neredeyse yarısı Yalova’dan karşılanıyor.” ifadelerini kullandı.

TİGEM ARAZİSİ 40 FİRMAYA TAHSİS EDİLDİ

Bakan Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait 1500 dönümlük arazinin süs bitkisi üretimi yapan 40 firmaya 29 yıllığına kiralandığını belirterek, bunun sektörün büyümesine önemli katkı sağladığını söyledi.

Bölgedeki üretimin sürdürülebilirliği için su ihtiyacının da göletler ve sulama sistemleriyle karşılandığını aktaran Yumaklı, devlet desteklerinin sektör üzerindeki etkisine dikkat çekti.

“GEOFİT MERKEZİ BÜYÜK BİR HAZİNE”

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan geofit merkezinin Türkiye açısından çok önemli bir bilimsel değer taşıdığını ifade eden Yumaklı, merkezin mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanan yüzlerce bitki türünün burada koruma altına alındığını belirten Yumaklı, “Bir uzman arkadaşımız yaklaşık 450 bin kilometre yol yaparak Türkiye’nin dört bir yanındaki bitki türlerini tespit etti. Bu neredeyse dünyanın çevresini 11 kez dolaşmak anlamına geliyor.” dedi.

1200 TÜR GEN BANKASINDA KORUNUYOR

Geofit merkezindeki gen bankasında yaklaşık 1200 tür bulunduğunu açıklayan Yumaklı, burada çoğaltma ve melezleme çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Amaçlarının Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğini korumak ve sürdürülebilir şekilde geleceğe taşımak olduğunu dile getiren Yumaklı, özel sektörle yapılacak iş birlikleriyle bu türlerin daha geniş alanlarda üretiminin sağlanacağını söyledi.

ANNELER GÜNÜ MESAJI

Konuşmasının sonunda Anneler Günü’nü de kutlayan Bakan Yumaklı, “Bugün çiçekleri konuştuk, kokularını hissettik. Dünyanın bütün güzellikleri ve ülkemizin en güzel çiçekleri annelerimize gelsin. Tüm annelerin Anneler Günü’nü şimdiden kutluyorum.” ifadelerini kullandı.