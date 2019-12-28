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Bakan'dan 2021 asgari ücret açıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gelecek yıl asgari ücretin belirlenmesinde orta noktada buluşulacağını ifade etti.

Haber Merkezi | 28.12.2019 - 12:18..
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Bakan'dan 2021 asgari ücret açıklaması

Geçtiğimiz perşembe günü 2020 yılı asgari ücreti belirlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısında asgari ücretin 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini kamuoyuna duyurdu.

"BİZ KOLAYLAŞTIRICI OLARAK MASADAYIZ"

Bakan Selçuk, bugün de 2021 yılı asgari ücreti hakkında konuştu şunları söyledi: "Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız. Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi"

Asgari ücret belli oldu haberi
Bakan'dan 2021 asgari ücret açıklaması

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