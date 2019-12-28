Bakan'dan 2021 asgari ücret açıklaması

Geçtiğimiz perşembe günü 2020 yılı asgari ücreti belirlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısında asgari ücretin 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini kamuoyuna duyurdu.

"BİZ KOLAYLAŞTIRICI OLARAK MASADAYIZ"

Bakan Selçuk, bugün de 2021 yılı asgari ücreti hakkında konuştu şunları söyledi: "Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız. Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi"