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Bakanlık açıkladı: Öcalan avukatlarıyla görüşebilecek

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avutlarıyla görüşmesi hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" dedi.

AA | 16.05.2019 - 15:19..
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Bakanlık açıkladı: Öcalan avukatlarıyla görüşebilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesini kabulünün ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

"AVUKATLARIYLA GÖRÜŞME HAKKI DÜZENLENMİŞTİR"

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi konusunda açıklama yapan Adalat Bakanı Abdülhamit Gül, "Hükümlülerin avukatlarıyla görüşmesi kanunu bir haktır. İnfaz kanunumuz hükümlülerin avukatlarıyla görüşme hakkını düzenlemiştir. Bu görüşmenin ne şekilde olacağı sınırlarını çerçevesini yine ayrıntılı bir şekilde kanun düzenlenmiştir. Bu hakkın ihlali ya da belli bir güvenlik riskinin olması gibi hallerde sınırlanabileceğini yine düzenlemiştir. Elbette bu sınırlandırılmalar, kısıtlamalar yargının denetimine açıktır. Konuyu bu şekilde değerlendirmek lazım.

Bakanlık açıkladı: Öcalan avukatlarıyla görüşebilecek


"KISITLAMA KARARI KALDIRILDI"

Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı. Görüşme imkanı getirildi. Dolayısıyla hukuken bu konudaki engeller kalktıktan sonra avukatının görüşme imkanı da hukuken söz konusu olmuştur." dedi.

Öcalan avukatlarıyla görüşebilecek VİDEO



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