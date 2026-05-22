Bakır Yiğit, MHP Araban İlçe Başkanlığı görevine atandı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından 9 ilçe başkanlığına da yeni atamalar yapıldı. Gaziantep Araban ilçe başkanlığı görevine Bakır Yiğit atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

MHP Genel Merkezi tarafından Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç’ın atanmasının ardından 9 ilçe başkanlığına da yeni atamalar yapıldı.

BAKIR YİĞİT YENİ İLÇE BAŞKANI OLDU

Gaziantep’in Araban İlçe Başkanlığı görevine ise Bakır Yiğit atandı.

"LİDERİMİZ GENEL BAŞKANIMIZ DEVLET BAHÇELİ'NİN TAKDİRLERİYLE"

MHP İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 9 ilçenin yeni başkanlarıyla bir araya gelerek “Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin takdirleriyle 9 ilçemizin yeni ilçe başkan ve yönetim atamaları gerçekleşmiştir.” ifadelerini kullandı.

YENİ İLÇE BAŞKANLARI

MHP’nin Gaziantep’teki yeni ilçe başkanları:

Araban’da Bakır Yiğit, İslahiye’de Mehmet Karakuş, Karkamış’ta Güven Güngördü, Nizip’te Fatih Çetin, Nurdağı’nda Ayhan Çelik, Oğuzeli’nde Mustafa Keleş, Şahinbey’de Mehmet Taşdoğan, Şehitkamil’de Mehmet Doğan ve Yavuzeli’nde Murat Sakaroğlu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)