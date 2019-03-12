Bakırköy'de dehşet saçan sürücü için 32 yıl hapsi istendi

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen'in olayların yaşandığı esnada 0,43 promil alkollü olduğu da tespit edildi. İddianame kabul edildi. Şüpheli Göçmen önümüzdeki günlerde Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

GÖÇMENİ'N DARP EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

Öte yandan Görkem Sertaç Göçmen'e karşı işlenen "Yaralama" ve "Mala zarar verme" fiillerini gerçekleştiren şüphelilerin ise kimliklerinin henüz tespit edilememesi sebebiyle soruşturmanın da ayrıldığı ve ayrı yürütüldüğü ifade edildi.

"PİŞMANIM"

Babası savcı, annesi hakim olan şüpheli Görkem Sertaç Göçmen 3 Ekim 2018 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Göçmen ifadesinde kız arkadaşıyla tartıştığını, trafiğin de durması üzerine vatandaşların tepki gösterdiğini belirtmişti. Kız arkadaşını darp etmediğini belirten Göçmen ifadesinde şunları söylemişti: "Vatandaşlar ile aramdaki tartışma büyüdü. 10-15 kişi aracıma saldırarak hasar verdi. Arabamın arka camına tekme attılar, cam kırıldı. Korktum, linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım. Aracımı olay yerinden sağa sola doğru hareket ettirerek kaçmaya çalıştım. Pişmanım."

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İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 kişi "müşteki" olarak yer aldı. İddianameye göre 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle oldu:

"Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı Aysu Aray, Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Göçmen'in tokat attığı Aysu Aray aracın camını açarak "Bırak beni!" diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve Görkem Sertaç Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen, Zişan Mert Durmuş'a eliyle vurarak yaraladı, ardından tekrar aracına bindi. Göçmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Zişan Mert Durmuş çevredekilere "Neden yardım etmiyorsunuz?" diyerek bağırdı. Göçmen de aracı durdurarak Zişan Mert Durmuş'u yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndü.

İKİ ARAÇ ARASINA SIKIŞTIRARAK YARALADI

Göçmen'in geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa, Göçmen'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladı. Cebrail Şık, Göçmen'i aracına bindirdi. Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'n üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve Şık'ı, Ahmet Seven'e ait park halindeki araç ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından Göçmen aracını kaldırıma sürmeye devam etti ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. Göçen olay yerinden uzaklaştı ve kız arkadaşı Aysu Aray'ı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra 2 arkadaşıyla (takipsizlik kararı verilen) olay yerine tekrar geldi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

2 arkadaşıyla araçtan inen Göçmen, bagajından ne olduğu tespit edilemeyen (pense-demir) bir cisim alarak müşteki Zişan Mert Durmuş'a doğru tek başına yürüdü ve elindeki cisimle Durmuş'un başına elindeki cisimle vurarak yaraladı, bunun üzerine bölgede arbede yaşandı. Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, Göçmen'in kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri sırada polis olaya müdahale etti. Polis Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. "