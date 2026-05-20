Bakırköy’de tır üst geçide çarptı: Araç devrildi, sürücü yaralandı
İstanbul Bakırköy’de Marmaray üst geçidine çarpan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı.
İstanbul’un Bakırköy ilçesi Ataköy Strazburg Caddesi sahil yolu istikametinde, 59 AEP 575 plakalı tırın sürücüsü, üst geçidin yüksekliğini yanlış hesaplayınca aracın üst kısmı köprüye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır yan yatarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Devrilen araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün hafif yaralı olduğu öğrenildi.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik akışı durduruldu. Devrilen tırın kaldırılması için vinç ve kurtarma ekipleri çalışma başlatırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Yetkililer, aracın kaldırılmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağını bildirdi.