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Bakırköy'de yol çöktü

Bakırköy'de öğrencilerin bulunduğu servis aracının geçişi sırasında asfalt çökerek tekerleği içerisine aldı. Kaza sonrası ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 11:19..
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Olay sabah saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisinde 15 öğrencinin bulunduğu okul servisi seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.

Bakırköy'de yol çöktü

TRAFİĞE KAPATILDI

Çökme nedeniyle okul servisinin sol arka tekerleği oluşan çukura girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kimsenin yara almadığı olayda, caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Bakırköy'de yol çöktü

ÇUKURA DÜŞTÜ

Servis aracının içinde bulunan öğrenciler başka bir servis aracıyla okullarına gönderildi. Servis sürücüsü Ramazan Nas, seyir halindeyken yolun aniden çöktüğünü aracın arka lastiğinin de oluşan çukurun içine düştüğünü söyledi.

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