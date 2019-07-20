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Bakırköy'deki askeri arazi imara açılıyor

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, TOKİ'ye devredilen askeri arazinin imara açılmaması için konuyu mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 13:11..
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Bakırköy'deki askeri arazi imara açılıyor

İstanbul'un en değerli ilçelerinden biri olan Bakırköy'deki askeri alan, TOKİ'ye devredildi.

ASKERİ ALAN İMARA AÇILIYOR

Askeri alandaki lojmanlar yıkıldı ve arazi parsellere bölündü. Konut yapılması planlanan alanın imara açılması için harekete geçildi.

Askeri arazinin imara açılacak olması tepkileri de beraberinde getirdi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BURANIN YEŞİL ALAN OLARAK KALMASI GEREKİYOR"

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'a konuşan Kerimoğlu, "Buradaki askeri lojmanlar yıkıldıktan sonra arazi TOKİ’ye devredildi. Buranın yeşil alan olarak kalması gerekiyor. Ama Bakanlık burada yapılaşmayı artıran planlar yaptı. Biz kararlıyız. Bu plana da itiraz edeceğiz ve gerekirse dava açacağız. Yapılan doğru değil." ifadelerini kullandı.

Bakırköy'deki askeri arazi imara açılıyor

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