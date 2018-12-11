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Baklavanın lezzet iksiri sadeyağ tescillendi

Şanlıurfa'da üretilen ve TÜRKPATENT tarafından kısa süre önce tescillenen, baklavanın en önemli malzemelerinden sadeyağın, Türkiye ve dünya pazarına sunulması için çalışmalar yapılacak.

AA | 11.12.2018 - 13:00..
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Güneydoğu mutfağının lezzetinin sırrı olarak kabul edilen sadeyağ, yüzyıllardır kentin önemli lezzetleri arasında yer alıyor. İvesi cinsi koyunların sütünden elde edilen ve yöre halkının severek tükettiği yağ, zorlu işlemlerin ardından hazır hale getiriliyor.

SEVİNÇ YARATTI

Daha çok Tek Tek Dağı ve çevresinde yetiştirilen koyunlardan elde edilen süt, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra tereyağına dönüşüyor. Elde edilen yağın kaynatılmasıyla hazırlanan sadeyağ ise yemeklere ve baklavalara lezzet katıyor.

Şanlıurfa Ticaret Borsasınca (ŞUTB) 'Urfa sadeyağı için yapılan coğrafi işaret tescil başvurusunun, TÜRKPATENT tarafından onaylanması' Şanlıurfalıları sevindirdi.

Baklavanın lezzet iksiri sadeyağ tescillendi

TÜRK VE DÜNYA PAZARI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Baklava üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden Gaziantep'teki baklava üreticileri de ürünlerine lezzet katan sadeyağı Şanlıurfa'dan temin ediyor. Baklava ile özdeşleşen sadeyağ, lezzeti ve az miktarda üretilmesinden dolayı kilogramı 60 liradan satılıyor. Ürün dünyaya pazarlanacak.

Baklavanın lezzet iksiri sadeyağ tescillendi

"DÜNYADAKİ EN İYİ YAĞLARDAN BİRİ"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkan Halil Peltek, "Şanlıurfa'daki bu değerlerimizi sağlıklı bir şekilde pazara sunmak için çalışan, bunu markalaştırmak için mücadele eden bir esnaf ve sanayici anlayışına sahip olmamız lazım. Sadeyağımız dünyada kabul görebilecek nitelikte bir ürünümüz. Sadeyağ lezzeti, sağlıklı olması ve fiyatı yönünden dünyadaki en iyi yağlardan biridir. Biz eğer Urfa sadeyağını dünyaya satabilirsek güzel olur. Ancak markalaşma konusunda yetersiziz. Sadeyağın markalaşması ve ambalajlanması konusunda bazı firmalarımız çalışmalar yapıyor. ŞUTSO olarak bu firmalarımıza destek veriyoruz" dedi.

Baklavanın lezzet iksiri sadeyağ tescillendi

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