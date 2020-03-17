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Bakliyat tedarikçisi: 3 günde 60 ton makarna getirdim

Marketlere makarna dağıtımı yapan tedarikçi, koronavirüs salgını nedeniyle, 1 yılda satması gereken 60 ton makarnayı 3 günde sattığını söyledi.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 20:35..
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Bakliyat tedarikçisi: 3 günde 60 ton makarna getirdim

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, uğradığı her ülke gibi, Türkiye'de de insanların stok yapmasına neden oldu.

Kimi ülkede tuvalet kağıdı almak için insanların kavga ettiğine şahit olduk, kimisinde ise konserve ürünlerin yağmalandığına.

Bakliyat tedarikçisi: 3 günde 60 ton makarna getirdim VİDEO

TEDARİKÇİLER MAKARNA YETİŞTİREMİYORLAR

Ülkemizde ise vatandaşlarımız, kolonya ve özellikle makarna raflarını boşalttı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'dan bir okuyucumuz, marketlere ürün tedarik eden vatandaşlarımızla kısa bir röportaj yaptı.

3 GÜNDE 60 TON MAKARNA

İnsanların panik yaparak stoğa yöneldiğini ifade eden tedarikçi, bir marketin 8 şubesine 3 günde 60 ton makarna sattığını söyledi.  1 yılda tükenmesi gereken makarna 3 günde satıldı.

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