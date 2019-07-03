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Balık pulu hastalığı nedir

İnsan ve evcil hayvanlarda görülen bir çeşit kalıtsal cilt hastalığı olan iktiyozisin halk arasında bilinen adı, balık pulu derisi hastalığı.

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İktiyozis, Yunanca balık pulu derisi anlamına gelen "Ichth" kelimesinden türemiştir.

İktiyozis hastalığı, doğuştan olduğu gibi sonradan da ortaya çıkabiliyor. Şiddetli iktiyozlar ise genellikle doğumdan itibaren görülmeye başlanır.

NEDENLERİ

İktiyozis hastalığı, deride epidermal proteinler ve lipidler arasında etkileşim ve fonsiyonlarındaki problemlerden kaynaklanır. Derinin üst katmanındaki aşırı ve kronik protein birikmesi sonucunda oluşur. Aile bireylerinden geçen bu hastalık gençlik dönemlerinde azalmak ve kaybolmakla beraber, zaman içinde geri dönebilir.

Bu hastalığın çocuğa geçmesi için tek bir ebeveynin bu gene sahip olması yeterlidir.

Bu geni olmasa da bile bazen kişilerde iktiyozis hastalığı görülebilir. Bunun nedeni de kanser, böbrek yetmezliği veya tiroid gibi hastalıklardır.

BELİRTİLERİ

- Ciltte kaşıntı

- Ciltte poligon şekilde pullar

- Çok kuru cilt

- Kalınlaşan cilt

- Kafa derisinde pullanma

- Ciltte kahverengi, gri, beyaz pullanma

TEDAVİSİ

Bu hastalığın, günümüz modern tıbbında bir tedavisi yoktur. Uygulanan tedaviler belirtileri aza indirgemeye yöneliktir.

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