Balıkçıların yüzü hamsi ile gülüyor

1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla birlikte ağlarını denize bırakan balıkçılar ’vira bismillah’ dedi. Sezonun başlamasıyla denize açılan balıkçı tekneleri ağlarını denize bırakırken, bu sezon palamut avından istediğini alan balıkçıların yüzü hamsi avıyla gülmeye devam ediyor.

HAMSİ BOLLUK NEDENİYLE DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Sıcak sulara kaçan palamudun aksine soğuk sulara göç eden hamside, son 17 yılın en verimli dönemi yaşanırken, geçtiğimiz günlerde tezgahlardaki yerini alan Trabzon hamsisi yaşanan bolluk nedeniyle tercih edilen balık çeşitlerinin ön sırasında yer alıyor.

BOLLUK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE SÜRECEK

17 yıldır inişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle hem balıkçıyı hem de vatandaşı tedirgin eden hamside bu yıl yaşanan bolluğun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.