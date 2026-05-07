Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği asfalt plent tesisinin, herhangi bir çevre izin belgesi almaksızın faaliyet sürdürdüğü tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, izinsiz tesis nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 839 bin TL idari para cezası uyguladı.

FAALİYET DURDURMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ilçesi Kepsut yolu civarında faaliyet gösteren ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol-Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından işletilen tesiste denetim yaptı.

Kaçak faaliyet gösteren tesisle ilgili para cezası, Çevre Kanunu kapsamında verildi.

Ayrıca Çevre Kanunu'nun 15. maddesi kapsamında faaliyet durdurulması süreci başlatıldı.