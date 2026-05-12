Balıkesir'de 14 yaşındaki çocuk çayda boğuldu
Balıkesir'de 14 yaşlarındaki çocuk, serinlemek için girdiği çayda boğularak yaşamını yitirdi.
Balıkesir'de arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçarak Bigadiç yolu üzerinde Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait fidanlığın olduğu bölgeye gelen Yılmaz K., yüzmek için girdiği Üzümcü Çayı'nda suyun içinde gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)