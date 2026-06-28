Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın son verilerine göre, Balıkesir'de saat 15.56'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Balıkesir'de deprem...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Çevre illerde de hissedilen deprem, bölgede büyük panik yarattı.
Depremin, 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi