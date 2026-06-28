Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Balıkesir'de deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Çevre illerde de hissedilen deprem, bölgede büyük panik yarattı.

Depremin, 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.