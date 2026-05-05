Balıkesir’de 7,3 milyonluk vurgunda 6 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, sosyal medya üzerinden 'yüksek kâr vadeden yatırım' tuzağıyla milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Balıkesir'de müşteki şahıs, sosyal medya platformlarında karşılaştığı sahte borsa yatırım reklamları üzerinden iletişime geçtiği sözde yatırım uzmanları tarafından dolandırıldığını belirterek emniyete başvurdu.
Yapılan incelemelerde, mağdurun toplam 7 milyon 398 bin 319 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.C.K., O.Ç., İ.K., İ.E., D.A. ve B.G. isimli 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)