Balıkesir’de 7,3 milyonluk vurgunda 6 tutuklama

Balıkesir'de müşteki şahıs, sosyal medya platformlarında karşılaştığı sahte borsa yatırım reklamları üzerinden iletişime geçtiği sözde yatırım uzmanları tarafından dolandırıldığını belirterek emniyete başvurdu.

Yapılan incelemelerde, mağdurun toplam 7 milyon 398 bin 319 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.C.K., O.Ç., İ.K., İ.E., D.A. ve B.G. isimli 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.