Balıkesir'de Adnan Oktar operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ö.T. isimli şüphelinin dijital materyal incelemesi neticesinde, telefonunda kayıtlı olan bazı isimlerin önünde "Adnani", "A9" gibi kodlamalar yazıldığı tespit edildi.

KİTAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine haklarında adli işlem bulunmayan Balıkesir merkezde D.S, Bandırma ilçesinde S.M ve R.K ve M.P., Edremit ilçesinde 1 kişi olmak üzere 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapılırken, şüphelilerin tamamı yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda Adnan Oktar kitabı ele geçirildi.