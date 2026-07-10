Balıkesir'de arazi yangını ekipleri harekete geçirdi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan arazi yangınına ekipler müdahale etti.

Korkutan yangın, Susurluk ilçesine bağlı Göbel Mahallesi'nde bulunan arazide meydana geldi.

Araziden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

DESTEK KUVVET GELDİ

Yangının boyutu göz önüne alınarak bölgeye çevre ilçelerden de destek kuvvet yönlendirildi.

Alevlere; Susurluk İtfaiye Grup Amirliğinden 3 araç ve 9 personel, Manyas İtfaiye Grup Amirliğinden 1 araç ve 2 personel ile Bandırma İtfaiye Grup Amirliğine bağlı Aksakal Müfrezesinden 1 araç ve 2 personel olmak üzere toplam 5 itfaiye aracı ve 13 personel ile müşterek müdahale edildi.

TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Farklı ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin koordineli ve yoğun çalışması sonucunda yangın daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Alanda gerçekleştirilen soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.