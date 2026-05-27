Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: Sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı 600 Evler Mahallesi’nde bulunan Eti Maden Kavşağı’nda, S.A. idaresindeki 35 CFK 434 plakalı otomobil ile yine S.A. yönetimindeki 06 FFN 931 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, içerde bulunan bir kişi sıkışarak yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı, olayın nasıl meydana geldiğinin araştırıldığı bildirildi.