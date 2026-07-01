Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
Erdek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Balıkesir'in Erdek ilçesinde feci kaza...
Adil Oral idaresindeki otomobil, Düzler mevkiinde karşı yönden gelen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HASTANENEYE KALDIRILDI
Kazada otomobilde sıkışan Adil Oral, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Oral ile diğer otomobildeki yaralılar B.E. ve S.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜLERDEN BİRİ KURTARILAMADI
Yaralılardan Oral, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)