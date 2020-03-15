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Balıkesir'de kayaya çarpan otomobil takla attı

Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

İHA | 15.03.2020 - 21:39..
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Cennet Tepesi istikametinden Devlet Hastanesi istikametine gitmekte olan Adile Zaralı isimli sürücünün hakimiyetindeki 10 BAL 06 plakalı otomobil, güzergahta yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun kenarında bulunan bir kayaya çarparak takla attı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüyü sıkıştığı yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipleri çıkardı. Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zaralı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir'de kayaya çarpan otomobil takla attı

Balıkesir'de kayaya çarpan otomobil takla attı

Balıkesir'de kayaya çarpan otomobil takla attı

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