Balıkesir'de kayaya çarpan otomobil takla attı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs hakkında konuşan Yalçın, "Biraz abartıyoruz gibi geliyor bana" dedi.

2

Fatih Terim: Oyuncuların aklı burada değildi

Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonu karşılaşmanın ertelenmemesi nedeniyle sitem etti. Terim, "Bizim canımız yok mu?" dedi.