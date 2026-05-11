Balıkesir’de korkutan araç yangını

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Paşakent Mahallesi’nde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araçtan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar yangını ekiplere bildirdi.

İTFAYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye personeli, alev alan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

KİMSE YARALANMADI

Olayda yaralanan olmazken, yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.