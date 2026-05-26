Balıkesir'de lafa tuttukları kadının paralarını çaldılar

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi’nde yaşayan kalp hastası Mahmure Altın, 30 yıldır bahçesinde yetiştirdiği maydanoz, salatalık, bağ yaprağı, semizotu, dereotu ve marul gibi organik ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Altın, 4 torununa bayramlık almak için yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Bandırma’daki pazarda tezgah açıp, yetiştirdiği ürünleri sattı.

TORUNLARININ BAYRAMLIKLARI İÇİN PARA KAZANDI

Pazartesi günleri kurulan pazarda gün boyu satış yaparak torunlarının bayramlıkları için para kazanan Altın’ın akşam saatlerinde tezgahına gelen bir grup, yaprak almak istedi.

LAFA TUTUP PARALARINI ÇALDILAR

Mahmure Altın’ı lafa tutup oyalayan gruptan biri, tezgahın arkasına geçip, günün hasılatının bulunduğu kutuyu çaldı.

10 BİN TL PARASI VE KALP İLAÇLARI ÇALINDI

Grup uzaklaştıktan sonra içinde 10 bin lira nakit ile kimliği ve her gün düzenli olarak kullanması gereken kalp ilaçlarının bulunduğu kutunun yerinde olmadığını fark eden Mahmure Altın, gözyaşlarına boğuldu.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Torunlarına verdiği bayramlık sözünü tutamayacağını söyleyerek ağlayan kadını, pazar esnafı ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.