Balıkesir'de liseliler 19 Mayıs'ı vals gösterisiyle kutladı

Kurtuluşun ilk adımı Samsun'da atıldı...

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti.

COŞKUYLA KUTLANIYOR

19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

19 Mayıs'ın coşkuyla kutlandığı yerlerden birisi de Balıkesir'in Burhaniye ilçesi oldu.

BURHANİYE İLÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Burhaniye Gençlik Merkezi’nin organize ettiği Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, İskele Meydanı’nda "Gençlik Konseri ve Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik, hem gençleri hem de aileleri bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne oldu.

VALS GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Ödül töreninin hemen ardından sahne sanatçılara kaldı.

Burhaniye Gençlik Merkezi Müzik Grubu konseri Uğur Okulları Dans Grubu Vals Gösterisi yapıldı.

Özellikle ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, gençler hem eğlendi hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.