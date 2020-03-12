Balıkesir'de polisten kaçmak isteyen araç takla attı

Balıkesir'in Erdek ilçesi giriş noktası Bandırma-Erdek kara yolunda gece saatlerinde Gökmen Ç. yönetimindeki 10 AHE 42 plakalı özel otomobil polis ekiplerinin dur ihtarına aldırış etmeden kaçmaya çalıştı.
AĞACA ÇARPIP TAKLA ATTI
Gökmen Ç., Erdek İlçe mezarlığı önünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarpıp karşı şeride geçerek takla attı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Ters dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan araç sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Erdek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.